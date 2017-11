Cristianul Rotaldo, vraiment ?

Depuis sa suspension lors de la finale aller de la Supercoupe d’Espagne, Cristiano Ronaldo n’est que l’ombre de lui-même en Liga, avec un but marqué sur six matchs disputés. Mais que se passe-t-il actuellement dans la tête de CR7 ?

Tottenham Real Madrid Groupe H - Ligue des Champions Diffusion sur

Le début de la fin ?

Le coup de moins bien

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il était l’homme fort de la fin de saison 2016-2017 sous le maillot du Real Madrid. Embarqué dans un sprint final haletant avec le FC Barcelone en Liga, Cristiano Ronaldo avait sorti les muscles au moment opportun. Un but face au FC Valence, deux face au FC Séville, deux face au Celta de Vigo et pour finir, l’ouverture du score dès la deuxième minute de jeu à la Rosaleda contre Málaga, lors de la dernière journée de la Liga, alors que le Barça marchait sur les talons des. En Espagne comme en Europe, où CR7 établit un record en inscrivant la bagatelle de dix buts à partir des quarts de finale de la Ligue des champions, la star portugaise régnait sur le monde du football. Au mois de décembre, Cristiano va d’ailleurs sans doute égaler Lionel Messi, pour récupérer ainsi son cinquième Ballon d’or. Oui, mais voilà, mis à part ce trophée qui lui tend les bras, le Lusitanien termine l’année civile 2017 dans une totale léthargie. Et il faut bien le dire, cela inquiète.Pour savoir si le mal-être de la légende du Real est profond, un petit tour par les statistiques s’impose. En Liga, CR7 bloque à une seule unité en six rencontres. Une vraie panne sèche, mais une situation dans laquelle les’est déjà trouvé par le passé. Hors période de blessure, CR7 a connu, entre le 16 janvier et le 2 mars 2011, une période à deux buts en sept journées de championnat. Une fringale de pions qu’il était parvenu à enrayer grâce à un triplé inscrit contre Málaga le 3 mars, pour une large victoire (7-0). Aujourd’hui, CR7 se contente de marquer en Coupe d'Europe (5 buts en 3 matchs) et laisse le championnat au second plan. Pourtant, supposer que cette absence de but soit un souhait volontaire de la part du Portugais constitue une hérésie pure et dure.Certes, Cristiano Ronaldo a fait le boulot avec sa sélection nationale ce mois-ci, en qualifiant le Portugal comme un patron à la Coupe du monde en Russie. Car si le capitaine n’a pas directement influé sur la victoire lors du match décisif contre la Suisse à Lisbonne (2-0), il était là pour montrer la voie lors du match précédent face à Andorre. Auteur du but qui débloque la rencontre et laisse le Portugal en confiance (2-0 score final), Cristiano possède toujours cette capacité à peser dans des matchs tendus. Le hic, c’est qu’il la possède de moins en moins avec la Maison-Blanche. Où était-il pour sauver son équipe lors de la dernière déconvenue à Gérone ? Où était-il pour ouvrir le score face au Betis Séville, pour son grand retour à la compétition après cinq matchs de suspension à la suite de la manche aller de la Supercoupe d’Espagne ? Réponse : sur le terrain, mais toujours absent de la liste des buteurs et surtout fantomatique dans le jeu.L’âge avançant, la forme olympique de Cristiano Ronaldo, aussi optimale soit-elle à coups de tractions, de pompes et d’abdominaux, va finir par baisser. Mais avant de se pencher sur son corps, il faut aussi observer la fréquence avec laquelle CR7 a enchaîné les rencontres. La saison dernière, le Madrilène a participé à 46 matchs officiels, avec un temps de jeu évalué à 4126 minutes, pour 42 buts, 16 passes décisives, une Liga, une seconde Ligue des champions consécutive remportée et une Supercoupe d’Espagne. Une flopée de titres, à laquelle on peut rajouter un Euro glané lors de l’été 2016. Monstrueux, et donc valable pour justifier sa grosse baisse de forme actuelle.À titre de comparaison, Lionel Messi, deux années de moins que CR7, culmine à 52 rencontres et 4452 minutes jouées durant sa saison 2016-2017, pour 54 buts et 19 passes décisives, mais avec une simple Coupe du Roi récupérée avec son Barça. Et Neymar pendant la même période ? 45 matchs officiels sous la tuniqueet 3972 minutes de temps de jeu effectif, pour un total de 20 buts et 27 passes décisives. En clair, Cristiano Ronaldo doit à présent conserver la mainmise entre la grâce de Messi, au sommet de son art, et la fougue de Neymar, en progressive montée en puissance. La bataille à distance continue, et c’est maintenant à CR7 de prouver que sur le Vieux Continent, il reste encore le taulier numéro un.