Cristiano Ronaldo vs. Messi : 5-5, balle aux autres

La jeunesse au pouvoir

Par Steven Oliveira

McDonald’s ou Burger King ? Booba ou Rohff ? Pain au chocolat ou chocolatine ? Et Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Voici les quatre plus grands débats qui ont animé la France durant ces dix dernières années. Si la réponse aux trois premières questions dépend du goût ou du lieu de naissance de chacun, la réponse au débat du meilleur joueur de football entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est objectivement bien plus difficile à trancher. «» , «» , «» , «» . Autant dire que le débat entre les amoureux de laet ceux du bodybuilder portugais est sans fin. Heureusement, personne ne peut utiliser ce fameux argument du nombre de Ballon d’or remportés. En étant sacré pour la cinquième fois de sa carrière ce jeudi soir, Cristiano Ronaldo revient ainsi à hauteur de son meilleur ennemi. Et c’est très bien ainsi.12 janvier 2015. Au moment de recevoir son troisième Ballon d’or, Cristiano Ronaldo fait tomber une larme, voit son fils monter sur scène et adresse un petit mot à laprésente dans la salle : «» . Trois ans après, voilà que le Portugais a enfin accompli son but ultime. De quoi rassasier les deux compétiteurs ? Pas vraiment. Et pourtant cette égalité est une bénédiction que les journalistes votants - la FIFA ayant été dégagée du- devraient exploiter afin de retrouver ce bonheur de la décennie précédente qui a vu dix lauréats différents se relayer en une de. Et surtout retrouver ce qui faisait l’âme du Ballon d’or, à savoir sacrer le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison. Si cette année, cela n’aurait pas empêché Cristiano de soulever le trophée, cela aurait pu permettre à Wesley Sneijder de le remporter en 2010 et à Franck Ribéry d’être sacré en 2013.Et puis finalement, si même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas réussi à se départager après dix ans d’une guerre acharnée, pourquoi ce serait aux amoureux du ballon rond et aux journalistes de le faire ? Cessons les débats sur qui est le plus fort et profitons juste des dernières années qui restent à ces deux monstres sacrés, eux qui font déjà partis des plus grands de ce sport aux côtés des Pelé, Maradona, Platini , Cruyff, Zidane ou Beckenbauer. Car oui, Cristiano Ronaldo s’approche de ses 33 ans à grandes enjambées tandis que Lionel Messi, lui, est un nouveau trentenaire. Impossible alors pour les deux hommes de repousser les limites de la science et d'enchaîner sur une deuxième décennie à se partager les trophées individuels. Une aubaine pour les Neymar , Hazard, Mbappé, Dybala, Thauvin ou autres Karl Toko-Ekambi qui vont former la nouvelle génération du Ballon d’or. Une nouvelle ère qui pourrait s’ouvrir dès l'année 2018. À moins que le Portugal ou l’ Argentine ne déjoue les pronostics en remportant la Coupe du Monde... Un cas de figure qui aurait au moins le mérite de mettre définitivement fin au débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.