Cristiano Ronaldo remporte son cinquième Ballon d'Or

C’était annoncé, c’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo a remporté son cinquième Ballon d’or, après ceux déjà reçus en 2008, 2013, 2014 et 2015. Avec cinq trophées, l'attaquant portugais rejoint au sommet du palmarès son meilleur ennemi Lionel Messi , arrivé second du classement pour la deuxième fois consécutive.Et si la victoire du Portugais n'est une surprise pour personne c'est surtout parce que CR7 a tout simplement tout remporté cette année : la Liga, la Supercoupe d' Espagne , la Supercoupe d'Europe et la Ligue des Champions, compétition dont il a terminé meilleur buteur après un nouveau doublé en finale contre la Juventus Turin (4-1).Grand artisan de la remontada, avant de devenir le joueur le plus cher de la planète, Neymar complète le podium derrière les deux mastodontes que sont Cristiano Ronalo et Lionel Messi