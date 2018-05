Cristiano Ronaldo propose de verser 14 millions d'euros au fisc

SB

CR7 passe à la caisse.En plus de plaider coupable des quatre crimes fiscaux dont il est accusé , Cristiano Ronaldo a décidé de verser la somme de 14 millions d'euros au trésor public, selon El Mundo . Le clan de l'attaquant portugais a fait cette «» , précise le média espagnol.Rappel des faits : le parquet de Madrid, qui a initié l’affaire en déposant plainte le 13 juin 2017, soupçonne Ronaldo d’avoir utilisé un montage de sociétés basées à l’étranger - aux îles Vierges britanniques et en Irlande , où les taux d’imposition sont très bas - pour éviter de payer ses impôts en Espagne sur ses droits à l’image .De plus, le parquet reproche à l’attaquant portugais d’avoir déclaré tardivement, en 2014, 11,5 millions d’euros de revenus d’origine espagnole pour la période 2011-2014 alors qu’ils s’élevaient en fait à 43 millions. S’y ajoutent 28,4 millions d’euros qu’il aurait cachés au fisc pour la période 2015-2020. Un total de 14,7 millions d’euros d’ardoise fiscale impayée. Cristiano Ronaldo risque trois ans et demi de prison et 28 millions d'euros d'amende. En 2016, son rival du FC Barcelone Lionel Messi , avait déjà écopé de 21 mois de prison et deux millions d'euros d'amende pour fraude fiscale.Décidément ces deux lascars se suivent sur tous les terrains.