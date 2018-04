Cristiano Ronaldo, l'âge de raison

Auteur d'une première partie de saison très moyenne, Cristiano Ronaldo est redevenu en 2018 ce buteur en série sans foi ni loi. Et si finalement son âge (33 ans) était devenu un atout pour le Portugais qui préfère désormais se réserver pour les gros rendez-vous de la saison plutôt que de claquer un quadruplé à Getafe ?

2

Il a mis 40 buts à partir des quarts de C1

33 ans, vraiment ?

Cap sur le Mondial

par Steven Oliveira

Propos de Didier Bouillot recueillis par SO

» , «» , «» Autant de questions légitimes qui animaient la fin d’année 2017. Si aujourd’hui ces interrogations prêtent à sourire, elles n’étaient pas du tout insensées au 1janvier lorsque l’attaquant portugais n’avait fait trembler les filets qu’à quatre reprises en Liga. Quatre mois et quatorze journées de championnat plus tard, CR7 en est désormais à 24 réalisations et plus aucun défenseur adverse ne rigole. En C1, la différence entre la première moitié de saison et la seconde s’est moins fait ressentir puisque Cristiano était devenu le premier joueur de l’histoire à marquer dans toutes les rencontres de la phase de poules , avant d’accélérer le rythme face au Paris Saint-Germain et la Juventus.En plein mois de novembre, et alors que les supporters madrilènes s’inquiètent de sa panne offensive, Cristiano Ronaldo était venu calmer tout le monde au micro de beIN Sports : «Et comme souvent avec lui, tout est revenu à la normale lorsque les grands matchs de Ligue des champions sont apparus. Auteur dans sa carrière de 40 buts à partir des quarts de finale de C1 – soit 24 de plus que son poursuivant Lionel Messi –, Cristiano Ronaldo est un habitué des pics de forme au mois de mars-avril. De là à expliquer son mauvais début de saison ? Rien n'est moins sûr selon Didier Bouillot, préparateur physique à Valenciennes : «Si Cristiano n’a pas volontairement boycotté sa première partie de saison, force est de constater que le Portugais n’a jamais semblé aussi fort sur le plan physique, et ce alors qu’il vient de souffler ses 33 bougies. Pour Didier Bouillot, cette forme actuelle de CR7 est surtout due à une connaissance parfaite de son corps : «Conscient de ses qualités physiques et de son âge qui avance petit à petit, Cristiano Ronaldo accepte même ce qui paraissait impensable avant l’arrivée de Zidane : le repos, comme l’a avoué récemment le double Z en conférence de presse : «» Et c’est ainsi que Leganés, l’Espanyol, Málaga ou encore Las Palmas ont récemment pu échapper à la présence de Cristiano Ronaldo sur le pré.Commencée la saison dernière, cette politique de «» permet alors à CR7 d’être au top de sa forme au moment d’attaquer les matchs à élimination directe en Ligue des champions. Des rencontres durant lesquelles Cristiano Ronaldo se concentre sur une seule tâche : marquer des buts. Fini les retours défensifs demandés par José Mourinho , avec Zizou et son 4-4-2, CR7 laisse ses potes récupérer le ballon pour mieux se concentrer sur le boulot de finition. Et force est de constater que cela fonctionne. En forme comme jamais, CR7 a déjà glané la certitude d'arriver au top pour la Coupe du monde qui approche. Une compétition qu’il avait disputée sur une jambe en 2014, après avoir forcé en fin de saison pour terminer meilleur buteur du championnat et jouer la finale de C1 malgré une blessure au genou. Une situation qu’il ne compte pas revivre une seconde fois pour ce qui pourrait être sa dernière chance de briller dans un Mondial.