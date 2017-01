Cristiano Ronaldo Junior et la rivalité avec Messi

0

PM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rivalité Messi- Cristiano Ronaldo se répand évidemment jusque dans les cours d'école. Et forcément, Cristiano Junior, 6 ans, n'est pas épargné par les comparaisons.a déclaré Cristiano Ronaldo sur la chaine égyptienneLe vainqueur du dernier Euro poste énormément de photos des moments qu'il partage avec son fils sur les réseaux sociaux . CR7 et CR Jr qui font leur gym, CR7 et CR Jr qui s'entrainent, CR7 et CR Jr qui soulèvent le Ballon d'Or... À croire que le papa orienterait son fils vers les terrains ?Le long d'une interview somme toute assez agréable par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre de joueurs stars, le buteur de 31 ans du Real Madrid, qui affronte Séville ce mercredi en Coupe du Roi et qui aurait refusé une offre hallucinante en provenance de Chine , est revenu sur sa vision de l'argent dans le foot :Comme poser en slip dès que possible, par exemple.