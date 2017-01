Cristiano Ronaldo, joueur FIFA de l'année

0

FL

Et le vainqueur est... Cristiano Ronaldo Après avoir remporté son quatrième Ballon d'Or, l'attaquant portugais champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des champions en 2016, a été élu meilleur joueur de l'année par la FIFA.L'entraîneur de l'année est Claudio Ranieri , récompensé pour le titre de champion d' Angleterre obtenu par Leicester , tandis que le trophée de la meilleure joueuse revient à la milieu de terrain des Houston Dash, Carli Lloyd, pour la deuxième fois consécutive.Et le Malaisien Mohd Faiz Subri empoche le prix Puskas du plus beau but de l'année avec un coup franc tout droit sorti d'