Cristiano Jr marche dans les pas du père

so proud of my little manwhat a goalsiii Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 21 Avril 2017 à 14h07 PDT

Joue-la comme papa.En délicatesse avec ses coups francs depuis deux saisons, Cristiano Ronaldo pourrait demander quelques conseils à son fiston de six ans. Cristiano Jr a parfaitement étudié les vidéos des buts sur coup franc de son paternel et qui les reproduit à la perfection avec son club de football.Posture, course d'élan, puissance, précision, tout y est. Pour le plus grand bonheur de sa première groupie, CR7En revanche, la célébration du petit CR16 est encore à peaufiner.