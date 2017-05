Cristiano, futur numéro 10 dans sa team ?

En galère face au but cette saison, Cristiano Ronaldo s'est découvert une nouvelle passion : les passes décisives. De là à se transformer en véritable meneur de jeu ?

Micoud : « Messi ferait un meilleur numéro 10 »

Un passage obligé

Par Steven Oliveira

Propos de Johan Micoud recueillis par SO.

18 mars 2017. En déplacement sur la pelouse du San Mamés avec ses copains Cristiano Ronaldo n’arrive pas à tromper la vigilance du portier adverse, Kepa Arrizabalaga . Face à ce genre de situation d’échec, CR7 a pour habitude de forcer le destin et continuer à matraquer le but adverse jusqu’au moment où le ballon fait enfin trembler les filets. Mais ça, c’était avant la naissance du nouveau Cristiano. Plus altruiste que jamais, l’attaquant portugais, en délicatesse face au but, malgré ses dix-neuf pions en Liga, s’est désormais mué en passeur hors pair, comme le prouve ce caviar millimétré en une touche de balle délivré à son pote Karim Benzema quelques minutes plus tard. Une première offrande qui sera suivie d’une seconde durant la deuxième période pour le but de Casemiro . Symbole de ce nouveau rôle depasseur, Cristiano Ronaldo reste bloqué cette saison à deux caramels contre cinq passes dé' en Ligue des champions. Compétition dont il est devenu le meilleur passeur de l'histoire, devançant un certain Ryan Giggs Actuellement meilleur passeur que buteur, Cristiano Ronaldo semble prendre autant de plaisir à délivrer des caviars qu'à faire trembler les filets lui-même. De quoi faire réfléchir Zinédine Zidane à le replacer dans un poste de numéro 10 qu’il connaît à la perfection ? Ancien meneur de jeu de l’équipe de France et du Werder Brême Johan Micoud est sceptique quant à ce positionnement : «Pas vraiment convaincu par la faculté de l’attaquant portugais à devenir un bon meneur de jeu, Johan Micoud observe tout de même une nette amélioration dans la passe chez CR7 : «Réfractaire ou non à l'idée de devenir un futur Baggio ou Riquelme, Cristiano Ronaldo n’aura bientôt plus d’autres choix que de l’accepter. À trente-deux ans, la star portugaise ne peut plus cavaler sur son côté gauche durant 90 minutes. C'est un fait. Pire, CR7 a de plus en plus de mal à laisser sur place des adversaires plus jeunes à cause d’un coup de rein qui s’est quelque peu grippé depuis quelques années. Partant de ce constat, un repositionnement dans l’axe semble inévitable. En numéro 9 ? Non. Adroit devant le but, solide physiquement et au jeu de tête impressionnant, CR7 ferait un parfait attaquant de pointe. Problème, son amour pour le ballon l’obligerait à redescendre en permanence pour toucher le cuir (façon Zlatan), ce qui risquerait d'être insupportable pour ses coéquipiers du milieu de terrain.Ne reste donc plus que le poste de meneur de jeu. À l’image de Wayne Rooney Cristiano Ronaldo devra lui aussi reculer d’un cran pour se replacer au cœur du jeu. Si cela peut le rassurer, son ancien coéquipier à Manchester adore son nouveau poste, comme il l’avait confié au: «» Cette position plus basse sur le terrain n'empêche toutefois pas Rooney d'envoyer quelques pralines de temps à autre. Une plus grande liberté pour frapper de loin ? En voilà un bon argument pour attirer CR7 à ce poste...