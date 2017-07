NG

Formé à la Masia, Cristian Tello va définitivement quitter le FC Barcelone . Le jeune espagnol a signé un contrat de cinq ans avec le Betis Séville , quinzième du dernier championnat d' Espagne Entre 2014 et 2017, Tello a enchainé deux prêts d'une saison et demie au FC Porto et à la Fiorentina . La saison passée, il a marqué quatre buts en trente-six apparitions sous le maillot de laLe cri-cri du Benito-Villamarín.