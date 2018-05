Cristian Ganea, un Roumain à Bilbao

Recruté en janvier au Viitorul Constanța, avant d'y rester six mois en prêt, Cristian Ganea est officiellement devenu un joueur de l'Athletic Club. Et ce, malgré un passeport roumain et un arbre généalogique sur lequel la mention Pays basque est absente. Et pourtant, la légitimité de Ganea à jouer pour Bilbao n'a jamais semblé autant évidente, tant l'international roumain à un fort attachement au club.

La volonté du père, l'abnégation du fils

Le début d'une nouvelle ère ?

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lundi 28 mai, 12h. Alors que les joueurs de l’Athletic Club profitent de leurs vacances pour faire bronzette sous le soleil d’Ibiza, des dizaines de journalistes s’entassent dans la salle de presse José Iragorri de San Mamés. La raison ? La présentation de Cristian Ganea. Mais alors pourquoi les premiers mots d’un latéral gauche de 26 ans acheté un million d’euros en janvier dernier avant d’être prêté six mois à son ancien employeur rameutent-ils autant de monde ? Tout simplement parce que Cristian Ganea est d’origine roumaine et va devenir le sixième joueur étranger – seulement – de l’ère moderne à porter le maillot de Bilbao. Mais, contrairement à Bixente Lizarazu qui est né dans le Pays basque français ou Aymeric Laporte , dont le grand-père est basque, Cristian Ganea n’a aucune trace de sang basque qui coule dans ses veines.Et pourtant, le Pays basque n’a pas vraiment de secrets pour Cristian Ganea. Né à Bistrița, en Roumanie, le nouveau latéral gauche de Bilbao quitte le pays qui a enfanté Adrian Mutu à l’âge de onze ans, pour s’installer avec ses parents et sa sœur à Basauri, à sept petits kilomètres de Bilbao. Conscient que son fiston a du talent ballon au pied, le père Ganea a alors une petite idée derrière la tête, comme le racontera des années plus tard la mère Ganea à: «"Comment va-t-il jouer pour l’Ahtletic s'il est roumain ?" »Simple. Afin de prouver son attachement à la région basque et au club de Bilbao, Cristian prend une licence au CD Baskonia, club filial de l’Athletic, et participe même à des tournois U18 des sélections des communautés autonomes dans les rangs du Pays basque. Une participation qui lui permet de rejoindre une équipe alors en première division : le RCD Majorque. Le début d’une carrière pro ? Pas vraiment, puisque celui qui joue alors comme attaquant ne dispute aucun match avec le club des Baléares, qui le prête au CD Santanyí, avant de quitter son pays d’adoption pour aller taper dans le ballon en Roumanie où il recule au poste de latéral, tel Bouna Sarr . Un retour aux sources de cinq ans salvateur puisque l’Athletic remarque ses belles prestations au Viitorul Constanța et passe à l’attaque pour permettre à Ganea de répondre au désir de son père. Basique.À peine revenu sur le sol basque, où il a pu retrouver sa maman restée à Basauri où elle gère un bar nommé le Kanela Kafe, l’international roumain (cinq sélections) doit faire face à la colère de certains supporters pour qui l’obtention du passeport espagnol n’est pas suffisant pour évoluer sous le maillot de l’Athletic. Des critiques que Ganea avait déjà anticipé en y répondant dès janvier dans les colonnes de: «Si le jour de sa présentation, Cristian Ganea a préféré insister sur «» , le président des Josu Urrutia , est venu à sa rescousse pour affirmer la légitimité de l’international roumain à porter le maillot de l’Athletic : «» Si le lien entre Cristian Ganea et le Pays basque est indéniable, il n’en reste pas moins que l’arrivée du latéral gauche roumain marque un petit pas dans l’histoire de l’Athletic Bilbao qui vient de terminer le championnat à une vilaine seizième place. Mais, que les fervents supporters de la cause basque se rassurent, il va falloir encore un peu de temps avant qu'un Erasmus de six mois à Bilbao ne suffise à intégrer les rangs de l'Athletic Club.