Crise à Presstalis : 7 éditeurs de presse indépendants font entendre leur voix

Face à la crise du distributeur de presse, sept éditeurs, dont SO PRESS, ont décidé de faire entendre leur voix.

1/Une demande de transparence

2/Sur le calendrier des mesures proposées

3/Sur la contribution exceptionnelle

4/Sur les délais de préavis (6 mois en plus des préavis normaux)

5/Sur l’allongement des délais de paiement (2e consultation)

6/Sur l’affacturage

7/Sur les diffuseurs et l’informatisation du réseau

8/Sur l’organisation de la filière à moyen et long termes

Nous sommes éditeurs indépendants, clients de Presstalis, et nous croyons fermement dans l’avenir de la presse. Ces dernières années, nous avons lancé, avec succès, de nombreux magazines –, pour ne citer que quelques exemples. À rebours du discours ambiant sur la fin de la presse, nous constatons l’attractivité des publications sur papier, et nous croyons dans l’importance d’une presse de qualité. Notre modèle économique n'engendre pas d’importants profits, il tient et il se tient. En résumé, nous vivons par et pour les lecteurs. La vente au numéro est le poumon de notre activité, elle nous a permis de nous lancer, de croître, et engendre encore aujourd’hui la plus grande partie de nos ventes. Nous multiplions les initiatives pour renouveler le lectorat de la presse et la fréquentation des points de vente. Le réseau bénéficie de nos investissements publicitaires massifs, avec pour conséquence d’attirer de nombreux jeunes lecteurs. Jusqu’à présent, aucun d’entre nous n’a été impliqué dans les instances dirigeantes des messageries et des coopératives. L’ampleur et la soudaineté de la crise nous ont indignés et nous semblent pour le moins mystérieuses. Elles nous obligent à nous intéresser de près à l’avenir de la filière puisque l’existence de nos publications se trouve menacée.Forts de ces caractéristiques partagées, et surtout d’une communauté de vues, nous publions une contribution commune aux consultations du CSMP. Nous espérons faire entendre une voix différente, responsable, mais aussi critique de l’organisation actuelle de la filière, de la gestion passée de Presstalis, et des mesures actuellement proposées et non soumises à notre approbation. Nous sommes certains que de nombreux autres éditeurs de petite et moyenne taille se retrouveront dans cette contribution. Cette contribution est établie sur la base d’une information notoirement insuffisante. Ni le rapport Rameix, ni la situation financière de Presstalis à la fin de l’année 2017, ni les détails du plan de redressement présenté le 31 janvier ne nous ont été transmis.Nous sommes consultés dans l’urgence sur des décisions qui engageraient tout le secteur pour 9 semestres. Avec un délai de réponse de 14 jours et en l’absence d’une information fiable, fournie, détaillée et suffisante, sur la situation de Presstalis et son plan de redressement, il nous est impossible d’accepter ces décisions. Notre demande de transparence concerne la situation financière détaillée de Presstalis, de la CDM, le plan de redressement, les feuilles de calcul et hypothèses de travail ayant permis de le construire, de même que des explications claires sur les raisons qui ont mené Presstalis dans cette situation financière extrême. De plus, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, pendant toute la durée du plan de sauvetage, nous demandons un tableau de bord trimestriel sur l’évolution de la situation.Conscients de l’urgence de trésorerie, nous ne sommes pas irresponsables, et admettons le principe de mesures d’urgence, mais celles-ci ne peuvent qu’être limitées dans le temps. L’asymétrie d’information entre d’un côté les administrateurs de Presstalis et l’État, qui ont conçu et négocié le plan de sauvetage dans le secret, et de l’autre l’ensemble des acteurs concernés, est criante, et en contradiction totale avec l’esprit coopératif. En outre, faute de prise en compte de la situation déjà très fragile des diffuseurs, faute de prise en compte des conséquences dramatiques de la fragilisation des petits éditeurs sur le CA des messageries, faute de réforme d’ampleur de la loi Bichet, le plan négocié dans l’urgence ne peut être considéré comme résolvant le problème des messageries pour solde de tout compte. Nous demandons que la durée des mesures prévues par ce plan soit limitée à 6 mois. Un délai qui permettra de convoquer des États généraux de la distribution de la presse réunissant tous les acteurs de la filière, y compris les diffuseurs. Ces États généraux sont le seul moyen de rétablir le lien de confiance qui doit unir éditeurs, messagerie et diffuseurs. Ils permettront d’aboutir à un plan de redressement crédible et transparent pour l’ensemble de la filière.D’après les éléments qui nous ont été fournis, et sauf erreur de notre part, les éditeurs optantpour l'apport en compte courant ne verraient pas leur compte de résultat impacté par la contribution exceptionnelle. Le compte courant serait une créance rémunérée par des intérêts et ayant vocation à être remboursée. Pour les autres éditeurs, il s’agit d’une charge et d’une perte définitive. Ce mécanisme constitue une rupture d’égalité manifeste entre éditeurs. De fait, il existera deux barèmes - un barème inchangé bénéficiant aux éditeurs les plus riches en trésorerie (les plus rentables ou ceux qui disposent du soutien d’un actionnaire puissant), et un barème alourdi pour les autres. Dans tous les cas, la rupture d’égalité et la distorsion de concurrence sont manifestes. Cette logique est non seulement inéquitable, mais aussi perverse, puisqu'elle frappera plus durement les éditeurs les plus fragiles. Si le principe d’une contribution devait être maintenu, celle-ci devrait constituer une créance remboursable et rémunérée pour tous les éditeurs.Enfin, les petits éditeurs en proie à une situation de trésorerie très difficile, et qui démontreraient que la contribution exceptionnelle compromet leur survie, devraient en être exemptés, ou bénéficier d’un dispositif de soutien exceptionnel.Les critères d’une telle situation pourraient être :• CA < 1millions d’euros• presse indépendante (non contrôlée par un groupe ou par une ou des personne(s) physique(s) ayant majoritairement des intérêts hors presse)• absence de distribution de dividendes durant les 2 derniers exercices• trésorerie nette moyenne < 2 % du CALe choix d’une commission assise uniquement sur le CA, et non sur des unités d’œuvre, revient à pénaliser en priorité les éditeurs de titres les plus vendeurs et/ou à prix de vente élevé. Ceux-ci sont les plus dynamiques et rentables pour l’ensemble de la filière, et notamment pour le niveau 3, l’autre maillon faible de la filière, pour lequel rien n’est prévu dans le plan actuel. D’autant que, avec ces 2,25 % qui s’ajoutent aux 1,9 % de la péréquation, ce sont 4,15 % des ventes montant fort calculées purement ad valorem qui viendraient s'ajouter progressivement au barème. A contrario, un titre à faible prix de vente et fort taux d’invendus, parce que mal réglé ou parce que sa présence en kiosque répond à des objectifs indirects (valorisation de la publicité, ego d’un actionnaire...), sera à peine affecté par ces mesures exceptionnelles. Du point de vue du niveau 3, un tel titre engendre des coûts (stockage, manutention, espace de linéaire) disproportionnés par rapport à sa valeur ajoutée.Le bon indicateur n’est donc pas le CA, mais la charge globale sur le réseau (diffusion + invendus).À défaut de pouvoir contribuer financièrement au soutien du niveau 3, nous demandons que la contribution exceptionnelle participe au moins à une rationalisation du fourni en kiosque, ce qui serait le cas si elle était assise sur un mixte entre les volumes diffusés en unités d'œuvre et les invendus plutôt qu’ad valorem.Il nous semble aberrant de réfléchir à une contribution exceptionnelle de 2,25 % des ventes, indépendamment de toute réflexion plus générale sur les barèmes des deux messageries.Or aucune réflexion ne semble actuellement à l’ordre du jour sur ce point. En effet, il est sans doute imaginable d'engendrer un surcroît de marge comparable pour les deux messageries, de façon moins coûteuse pour les éditeurs et plus vertueuse, via une refonte des barèmes, incitant notamment toute la filière à une meilleure gestion des fournis et des invendus. Nous demandons que cette question soit examinée en détail lors des États généraux. Il est possible qu’une meilleure prise en compte des invendus dans les barèmes permette simultanément d’atteindre deux objectifs :- l’amélioration des finances des messageries- la rationalisation du fourni en points de vente, car, encore une fois, le niveau 3, surchargé de papier et en grande détresse financière, est le grand oublié du plan d’urgence actuel.Note : il a été mentionné par la direction de Presstalis qu’un « effet ciseau » était apparu au niveau 2, entre des barèmes en unités d’œuvre et des coûts ad valorem. Il semble très étonnant que des coûts de niveau 2 soient calculés ad valorem. Quoi qu’il en soit, c’est alors sur le mode de calcul des coûts, et non du CA, qu’il faudrait peser pour revenir à un alignement des barèmes.Les délais de préavis avaient déjà été considérablement allongés par la décision 2012-01 du CSMP. Pour la plupart d’entre nous, ils sont déjà supérieurs à 6 mois. Or, d’une part, nous demandons que le plan d’urgence soit d’une durée elle-même limitée à 6 mois, d’autre part le plan de redressement de Presstalis est supposé produire des effets à relativement court terme, et le message, porté par Michèle Benbunan, d’un renouveau de l’approche commerciale, est contradictoire avec des mesures visant à bloquer statutairement les éditeurs clients de Presstalis.Pour ces différentes raisons, nous refusons le gel des transferts pendant les 6 prochains mois, et l’augmentation du délai de préavis.Il s’agit d’un point majeur, notamment pour les petits ou jeunes éditeurs, qui n’ont pas accès à des facilités de crédit, et sont pour certains amenés à régler comptant papier et impression, en plus des coûts salariaux. En outre, le solde sur parutions, réglé généralement en fin de mois, est souvent nécessaire au paiement des salaires. Concrètement, le changement de barèmes obligerait les éditeurs à financer un mois de salaires supplémentaire. Aussi, nous demandons que les délais de paiement restent inchangés pour les éditeurs remplissant les deux conditions suivantes :- trésorerie nette (cash moins dettes financières à court terme) fin 2017 < 2 % du CAet- encours moyen Presstalis 2017 > 2 % du CAPour tous les autres, cette mesure ne peut durer qu’un an.Nos créances sont monnayées contre des facilités de trésorerie. La charge de cette technique financière pèse lourdement sur Presstalis. Nous demandons qu’une information précise soit donnée sur la question de l’affacturage. Quels sont les coûts réels et le poids financier ? Nous demandons que soit intégré dans la réflexion en cours un plan pour sortir du cercle vicieux de l’affacturage. Cette technique impute en effet un pourcentage permanent sur les recettes de Presstalis, et en conséquence des éditeurs.À ce stade, rien n’a été proposé pour les diffuseurs. Ils sont au cœur de notre écosystème. Nous demandons qu’une mission de réflexion soit menée pour une informatisation du réseau à destination des diffuseurs. Il s’agit de leur fournir un appareillage informatique permettant de scanner toutes les ventes, et de les faire remonter informatiquement. Les règlements se feraient sur la base des ventes réelles en caisse, et le comptage des invendus deviendrait inutile, avec pour conséquence de réduire un coût.Le plan d’urgence actuellement envisagé ne résoudra pas durablement les difficultés de la distribution de la presse si ne sont pas tirées les leçons de l’échec du système et de la régulation actuels. La concurrence en duopole entre deux acteurs crée une situation foncièrement instable. Presstalis est grevée par le poids de la distribution des quotidiens, par divers coûts hérités du passé, et un fonctionnement actuel très lourd. L’autre acteur, MLP, avec une structure de coûts plus favorable, est en situation de concurrence ouverte qui aboutit nécessairement à la faillite de Presstalis.Pour l’essentiel, ces deux acteurs n’en constituent plus qu’un au niveau 2. Cette situation engendre une interdépendance financière, et une situation de monopole de fait à ce niveau – sans toutefois bénéficier des avantages d’un monopole, puisque les systèmes d’information restent dupliqués. Le système réglementaire mis en place en 2012, lui-même complexe avec le CSMP et l’ARDP, ne peut que tenter de contrebalancer a posteriori une situation structurellement déséquilibrée et sous-optimale, générant frustrations et recours juridiques. L’expérience récente a également montré que ces instances, pas plus que le conseil d’administration, n’avaient pu déceler à temps la dérive financière de Presstalis.Il est nécessaire de revoir toute l’architecture du secteur. Sans prétendre être experts, et sans disposer d’une information suffisante, nous ne pouvons qu’esquisser à grands traits ce que pourrait être une organisation alternative, plus lisible, plus ouverte, et plus efficiente, inspirée aussi bien de l’organisation d’autres marchés (l’énergie par exemple) que de ce qui est pratiqué dans certains pays voisins.Le principe en serait :Au niveau 1, une concurrence plus ouverte entre plusieurs acteurs : MLP, Presstalis et, demain, d’autres acteurs assurant avant tout une prestation de conseil, de réglage, de pilotage logistique et de reporting, avec une liberté complète de barèmes.Au niveau 2, un service logistique en situation de monopole constitué par le regroupement de l’ensemble des dépositaires issus de Presstalis, MLP ou indépendants, avec un barème unique régulé, assurant les fonctions de :• transport (hors flux froids qui pourraient transiter par des prestataires externes), collecte et destruction des invendus• système d’information unique ouvert, avec portail diffuseurs et interconnexion avec les opérateurs du niveau 1• flux financiers.Le niveau 3 restant organisé comme aujourd’hui.Le régulateur pourrait se consacrer à une mission restreinte et moins conflictuelle de contrôle d’un réseau de transport monopolistique, avec un objectif de synergies volume sur certaines fonctions et de variabilisation des coûts, assurant la baisse des coûts sur le long terme. Le dynamisme du secteur et l’équité entre acteurs seraient assurés par l’ouverture de la concurrence au niveau 1. Les éditeurs pourraient opter pour l’opérateur niveau 1 de leur choix, voire créer de nouveaux acteurs coopératifs, en fonction du type de service qu’ils recherchent, sans créer pour autant de distorsion de concurrence.Ce schéma n’est certainement pas le seul possible. Nous ne doutons pas qu’il puisse rencontrer de nombreux obstacles et intérêts divergents. Nous attendons néanmoins que toutes les options – y compris celles-ci – soient ouvertes et débattues lors d’États généraux de la presse, et que le secteur soit réformé avec l’ambition nécessaire, faute de quoi le désastre récent est voué à se répéter., directeur de la publication de Le 1/America, présidente-directrice générale d’Alternatives économiques, président de Philo Éditions (Philosophie magazine), directeur délégué de Politis, directeur général de Rollin publications (Ebdo), fondateur de Sciences humaines Communication (Sciences humaines, Les Grands Dossiers des Sciences humaines et Le Cercle Psy), fondateur de So Press (Society, So Film, So Foot...)