Cricri à Paris, on dit oui?

CR7 au PSG pour 200 millions d’euros. C’est la dernière rumeur qui alimente actuellement beaucoup de fantasmes. Alors, est-ce possible ? Et est-ce vraiment une bonne idée ? Pas si évident.

Gagner, juste gagner

200 millions à injecter ailleurs

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cela fait désormais des années que chaque mercato estival a droit à sa folle rumeur envoyant l’un des deux Ballons d’or hégémoniques dans un nouveau club. Lionel Messi va-t-il quitter sa famille barcelonaise ? Cristiano Ronaldo sera-t-il le fer de lance offensif d’une autre équipe que le Real Madrid ? On devrait donc être habitué, et éviter de s’arrêter sur des on-dit médiatiques qui ne reposent pas toujours sur des sources fiables. Sauf que cette fois, le contexte rend la chose un peu plus sérieuse. Le Portugais, poursuivi par le parquet espagnol pour une fraude fiscale de quinze millions d’euros, serait ainsi réellement déterminé à quitter l’Espagne.» , aurait-il même carrément balancé à ses partenaires de sélection, présents avec lui en Russie pour la Coupe des confédérations, selon. Évidemment, tous les journaux sportifs du monde se sont emparés du sujet et ont ciblé les possibles points de chute de la star lusitanienne. Parmi les prétendants évoqués se trouvent Manchester United, la Chine... et le Paris Saint-Germain, bien entendu. Avec toujours la même somme concernant l’indemnité de transfert : 200 millions d’euros.Bon. Soyons fous ou crédules, optimistes ou naïfs : imaginons que CR7 veuille vraiment bouger de Liga et soit intéressé par le projet parisien. Pour les dirigeants des deux, l’opération pourrait être tentante. Du côté de Madrid, récupérer 200 patates ne serait quand même pas négligeable, même si les finances vont bien, et repartir avec une équipe non plus tournée autour de son buteur, mais équipée d’une nouvelle star beaucoup plus jeune (Kylian Mbappé) ne serait pas absurde. Pour Paris, l’idée serait d’attirer le quadruple Ballon d’or afin d’obtenir des résultats très, très vite. C’est-à-dire récupérer le titre national de Ligue 1, sur laquelle Ronaldo roulerait, et passer ce satané cap en Ligue des champions, compétition que Cricri a remportée à quatre reprises. Mais s’il a les moyens de s’offrir sa vedette (surtout s’il cède Marco Verratti), le PSG ne se ferait-il pas un peu léser en lâchant 200 plaques pour un joueur de 32 ans qui a, quoi qu’on dise, une très grande partie de sa carrière derrière lui ?En réalité, recruter CR7, à qui il ne reste pas beaucoup plus que deux-trois années au plus haut niveau, ce serait décider de travailler sur le très court terme. Pourquoi pas, après tout. Mais ce serait aussi revenir en arrière d’une certaine façon, en reproduisant le schéma Zlatan Ibrahimović, avec dix hommes articulés autour d’un talent brut à l’ego surdimensionné. Rien à voir avec le projet davantage porté sur l’aspect collectif qu’avait annoncé Laurent Blanc lors de l’officialisation du départ du Suédois, et que les dirigeants parisiens ont essayé de lancer avec l’arrivée d’ Unai Emery et un recrutement moins clinquant. En d’autres termes, acheter Cristiano Ronaldo ne serait pas forcément une si bonne idée, malgré l’apport sportif évident qu’il procurerait. À moins que le PSG partage les frais avec les Chamois niortais, qui accueilleraient alors le champion d’Europe dans trois petites saisons.