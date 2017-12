CR7 présente son Ballon d'or au Bernabéu

2

#GameOfTheWeek : Cristiano Ronaldo présente ses 5 Ballons d'Or ! pic.twitter.com/l2y1aaGQKv — beIN Sports (@beinsports_FR) 9 décembre 2017

AG

Les bijoux de famille. Récompensé de son cinquième Ballon d'or ce jeudi , Cristiano Ronaldo est un homme heureux. Tellement heureux qu'il s'est affiché avec ses précieux trophées avant le coup d'envoi du match entre le Real Madrid et le FC Séville. Il est allé récupérer son dernier Ballon d'or et l'a tendu vers le public du Santiago Bernabéu, sous les applaudissements de ses coéquipiers. Celle de Messi , il y a deux ans, était beaucoup plus collective.