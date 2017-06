CR7 ouvre le bal

🏆⚽️ #JUVRMACristiano Ronaldo ouvre le score pour le Real Madrid ! Gianluigi Buffon est battu ! #uclfinal2017 pic.twitter.com/PY2bxUGqYZ — beIN Sports (@beinsports_FR) 3 juin 2017

MR

Sur son premier ballon ou presque, Cricri a montré qu'il était bien là.Un décalage sur Carvajal qui le lui rend bien, et Cristiano Ronaldo ouvre le score dans cette finale de Ligue des champions (19). C'est le onzième but du Portugais cette saison en C1, mais aussi le 104de sa carrière européenne et son troisième en finale.Et déjà un quart de Ballon d’or dans la poche.