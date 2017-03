CR7 forfait pour le match contre Eibar

8

AL

La BBC se résumera à un simple B ce samedi.Après les trois derniers matchs compliqués du Real – défaite à Valence, victoire sur le fil à Villarreal , match nul arraché dans les derniers instants à Las Palmas –, des problèmes d'effectifs viennent s'ajouter aux problèmes sur le terrain.En effet, on savait déjà que Bale, exclu à Las Palmas, ne serait pas de la partie (il est finalement suspendu pour deux rencontres), mais on apprend ce vendredi que Cristiano Ronaldo sera également sur la touche. Le Portugais a des problèmes physiques et devra rester au repos. Il s'est entraîné à part ce vendredi, explique le, ce qui avait évidemment éveillé des soupçons quant à sa participation à la 26journée de Liga. C'est désormais confirmé.L'occasion rêvée pour Morata de toucher du ballon en championnat ? Même pas : lui aussi est suspendu, car il a reçu un cinquième carton jaune le week-end dernier.Zizou va devoir faire du bricolage pour assembler son onze de départ, et pourrait envisager d'être entraîneur-joueur.