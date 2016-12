CR7 élu sportif européen de l'année

0

CR7 a visiblement décidé de tout rafler en 2016.Après avoir remporté la Ligue des Champions, l'Euro ou encore le Ballon d'or, Cristiano Ronaldo va pouvoir ajouter une nouvelle ligne à son palmarès de l'année 2016. L'attaquant portugais a, en effet, été élu sportif européen de l'année par l'agence de presse polonaise PAP, en collaboration avec vingt-six autres agences de presse sportive européennes. C'est la première fois, depuis la création du prix en 1958, qu'un footballeur est sacré.Au classement, Cristiano Ronaldo , qui succède à Novak Djokovic, devance de vingt-quatre point le tennisman britannique Andy Murray. La nageuse hongroise, Katinka Hosszú, et ses trois médailles d'or à Rio cet été, complète le podium. Seul autre footballeur du classement, Antoine Griezmann se classe dix-neuvième.À noter que Lionel Messi et Usain Bolt n'ont pas récolté un seul point. Oh les nazes.