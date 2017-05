Ronaldo balaie Vigo et prend une option sur la Liga

Vainqueur du Celta Vigo avec un super CR7, le Real Madrid prend trois points d’avance sur le Barça avant la dernière journée de Liga ce week-end (4-1). Le champion d’Espagne 2016-2017 est presque officialisé.



Celta Vigo 1-4 Real Madrid

La machine madrilène

Le rouge de la colère

Si les duos célèbres sont le plus souvent inséparables, d’autres peuvent s’avérer plus cruels. Batman le superhéros et Robin le faire-valoir, Bip-Bip la flèche et Coyote le galérien, Cortex l’intelligent et Minus le gros bêta. Ce soir, au Balaidos, les deux personnages principaux de la scène étaient John Guidetti et Cristiano Ronaldo . L’un, trop lent dans l’exécution d’une frappe et encore dans les vapes après son action manquée à la dernière minute contre Manchester United . L’autre, arme fatale taillée pour enfiler les buts et mener les siens vers la victoire. Deux minutes après la reprise, l’action est symbolique : perte de balle de Guidetti dans la surface madrilène, contre-attaque supersonique et finition létale de Cristiano Ronaldo pour planter un nouveau doublé. L’homme est providentiel et emmène son Real vers un titre de champion d’ Espagne qui le fuit depuis 2012. Tête basse, Guidetti se contente d’un second rôle.Au moment de faire les comptes et de boucler la Liga, l’équité veut que toutes les équipes terminent le championnat à la même heure, le même jour. Ce mercredi soir est donc la dernière opportunité pour le Real Madrid et le Celta Vigo de rentrer dans les délais. Pas de C1 ni de C3 à jouer, pas de morceau du toit du Balaidos qui s’arrache à cause d’une tempête exceptionnelle en Galice, les conditions au beau jeu sont réunies. Et très vite, le Real dicte la loi du plus fort. Suite à une longue passe n profondeur de Marcelo Daniel Wass se jette mais manque son tacle. Isco récupère le ballon, fixe la défense avant de servir Cristiano Ronaldo . Contrôle semelle, puis frappe coup de pied entre les jambes de Cabral, ça fait filoche (10). Le Real passe devant au tableau d’affichage, et prend virtuellement trois points d’avance sur son ennemi blaugrana dans ce sprint final.Touché dans son orgueil, le Celta Vigo souhaite mettre fin à cette vilaine série de cinq revers consécutifs en Liga, et multiplie les assauts : Pione Sisto Daniel Wass ou Iago Aspas s’essaient à déséquilibrer la défense madrilène, mais soit un pied, soit les paluches de Keylor Navas empêchent les Celestes de recoller au score. Pas vraiment aidé par le premier acte manqué d’un Guidetti ralentit par sa grosse caravane, le Celta se fait même peur quand Karim Benzema manque la balle de break juste avant la pause. Si la Maison Blanche ne parvient pas à tuer le suspense, elle prouve tout de même que ce titre de champion lui irait comme un gant.Chéri par les enfants du Balaidos au moment de son entrée sur la pelouse, CR7 se focalise avec ses camarades sur le travail à terminer. Le quadruple Ballon d’or papote avec la Benz sur la musique du générique de l’Agence tous risques, et s’apprête à tout casser façon Barracuda. Un but sur une contre-attaque après deux minutes de jeu, et le tire qui tend désormais les bras au Real Madrid . Cela ne fait guère de doute, ce Real intouchable mérite bel et bien son futur titre de champion. Du talent souvent, et de la chance parfois. Et quand tous les ingrédients sont si bien réunis, l’arbitre doit se contenter de faire son travail, sans basculer dans le favoritisme. Hélas, l’expulsion injustifiée de Iago Aspas pour un second carton jaune va encore faire parler, puisque la simulation sanctionnée par Juan Martínez Munuera est tout sauf évidente.De quoi débrider la rencontre, et laisser transparaître certains stigmates de tensions. Un penalty sur Cristiano Ronaldo est aussi oublié, puis John Guidetti trouve moyen de réduire le score (69). Manque de pot, le bastion merengue accélère à nouveau dans la foulée. Le centre de Marcelo trouve Benzema pour redonner de l’air au club royal (71). Venu pour remplacer Toto Berizzo sur le banc de touche, l’adjoint se fait à son tour expulser par l’arbitre. Navas s’offre une belle parade sur Wass, et Toni Kroos termine l’œuvre du Real Madrid à Vigo (88). Avec un dernier match à Malaga entraîné par Michel , ancien du Real, le club royal n’aura besoin que d’un nul pour s’offrir le sacre. Une broutille.