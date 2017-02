CR7 à la télé turque avec Angelina Jolie

77

Non, Donald, ceci n'est pas uneL'an dernier, il révélait qu'il pensait peut-être devenir acteur après sa carrière. On ne sait pas si c'est une bonne idée, mais toujours est-il qu'il se lancera finalement avant même la fin de sa carrière. Dès avril prochain, l'homme aux quatre Ballons d'Or tournera aux côtés d'Angelina Jolie pour une série turque intituléeCette série raconte l'histoire d'une famille syrienne qui fuit la guerre civile du pays. Le tournage aura d'ailleurs lieu dans l'Est de la Turquie , près de la frontière syrienne. Ronaldo a des intérêts financiers en Turquie et s'y rend régulièrement, ce qui explique sans doute son apparition dans cette série.Espérons que ce sera meilleur que ses performances dans les pubs japonaises.