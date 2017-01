Coutinho prolonge avec Liverpool

0

Somehow miss the news?✍🏻 Well... It's official! pic.twitter.com/xI265iQoRG — Liverpool FC (@LFC) 25 janvier 2017

Cinq ans de plus sous la grisaille de Liverpool.Philippe Coutinho vient de s'engager jusqu'en 2022 avec les. Malin, le Brésilien a profité des rumeurs qui l'envoyaient au PSG et au Barça pour négocier au mieux son nouveau contrat. D'après la BBC, l'ancien de l'Inter devrait toucher près de 250 000 livres (environ 292 000 euros) par semaine, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de l'équipe. Le nouveau deal doit prendre effet dès le 1juillet prochain et ne comporte pas de clause libératoire.Sur le site internet de Liverpool, Jürgen Klopp n'a pas hésité à faire une véritable déclaration d'amour à son milieu de terrain : «Jürgen Klopp, ce Père Noël.