Coutinho meilleur Brésilien d'Europe

http://www.sofoot.com/jurgen-klopp-et-la-qualite-de-frappe-de-coutinho-436950.htmlAuteur d’un début de saison étincelant avec Liverpool Philippe Coutinho a été élu meilleur Brésilien évoluant en Europe. Avec 32,13% des votes provenant de journalistes, internautes, joueurs et anciens joueurs, le milieu de terrain desdevance Neymar et ses 27,88%. Pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le Barcelonais ne réalisera pas la passe de trois, lui qui avait remporté leles deux dernières années. Casemiro Marcelo et Roberto Firmino viennent compléter ce top 5.Grand seigneur, Brandao a pris sa retraite cet été pour laisser une chance à Coutinho de remporter le trophée.