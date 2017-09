Coutinho finalement absent contre City ?

LG

Alors que le numéro 10 de Liverpool n’a plus enfilé la tunique rouge depuis le 1août et un amical contre le Bayern , il ne devrait pas être utilisé par Klopp lors du choc contre Manchester City ce week-end.Si l’on en croit leet le, le technicien de laa finalement changé d’avis et estime Coutinho trop court pour reprendre la compétition. Une opinion assez curieuse au premier regard, puisque le Brésilien a fait le bonheur de laen marquant un but face à l’Équateur, il y a une semaine."OK, on pourrait l’utiliser immédiatement"» , s’est justifié Jürgen Klopp Pour rappel, Coutinho souffre depuis quelques semaines d’une blessure au dos, et a repris l’entraînement hier. Couti, c’est