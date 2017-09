Coutinho de retour à l'entraînement

MR

Retour au bureau.Sa blessure au dos résorbée et l'agitation autour de son non-transfert à Barcelone retombée, Philippe Coutinho a effectué son retour à Melwood, le centre d'entraînement des. Et après un été aussi tourmenté, le meneur brésilien a dû voir arriver la parenthèse internationale avec soulagement, car elle lui a permis de retrouver les terrains. Sous les couleurs de la, il a participé aux deux matchs de qualification pour le Mondial 2018 face à l'Équateur et la Colombie Liverpool pourra donc compter sur lui pour affronter ce week-end Manchester City L'occasion de montrer pourquoi lesont eu raison de le garder Cout-que-Cout.