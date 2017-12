Coutinho au Barça, c'est pour bientôt alors ou pas ?

82

Avant, il y avait un conte de Noël dans lequel le FC Barcelone formait plein de joueurs formidables et ne se rabaissait pas, comme les vilains autres grands clubs, à mettre des sommes pharaoniques sur la table pour recruter des joueurs.Bon, bah en réalité, depuis, il y a eu des Luis Suárez à 82 millions et des Neymar à plus de 95 millions, un Ousmane Dembélé à 145 millions... Et bientôt, un Philippe Coutinho à 140 millions d'euros, voire un peu plus ?Après avoir échoué à plusieurs reprises l'été dernier, le FC Barcelone aurait relancé l'offensive pour recruter Coutinho dès cet hiver ! C'est tout du moins ce qu'annonce le média espagnol, qui avance également que le clan Coutinho et le Barça se sont rencontrés pour parler du contrat du joueur et de la façon de forcer Liverpool à céder.En parallèle, le Barça n'oublie pas d'avancer sur un autre dossier à 100 millions d'euros, et qui porte le nom d'un certain Antoine Griezmann