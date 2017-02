Courtet : « Nous n’avions rien contre Papin »

Meilleur buteur de l’AJ Auxerre (8 buts), Gaëtan Courtet n’aime pas beaucoup parler de ses stats. Rien de grave, après tout, puisqu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le club bourguignon, actuellement en phase de rédemption après avoir touché le fond, sur le terrain et en dehors. Le champion de France 1996 n’est pas encore tiré d’affaire, mais il a pris ses distances avec le National.

Propos recueillis par Alexis Billebault

C’est par superstition ! J’ai souvent remarqué qu’il suffit de faire un article sur un joueur qui a de bonnes stats pour qu'il passe à côté le match suivant. Mais je veux bien vous dire que je pense réaliser une saison intéressante. L’essentiel, c’est que cela serve à l’équipe.Oui. Il y a eu les arrivées de Mohamed Yattara et Birama Touré au mercato hivernal qui ont fait du bien à l’équipe. Le coach avait besoin de ce type de joueurs, qui apportent leur envie, leur expérience. Il y a eu aussi les matchs de Coupe de France , contre Troyes (4-2) et Saint-Étienne (3-0). Déjà, quand on était au plus mal en championnat, mais qu’on passait des tours en Coupe contre des amateurs, comme Saint-Sernin (4-1) ou Cluses (4-1), ça nous faisait du bien, car on gagnait malgré tout des matchs. Avant cette victoire à Brest , il y avait eu ce succès à Sochaux (1-0). Une semaine après la claque subie chez nous, contre Orléans (0-2).On était vraiment au plus mal... Je ne sais pas si cette défaite a constitué un déclic... Peut-être que oui. On savait qu’il fallait réagir, car ça risquait de devenir vraiment très compliqué. Les plus anciens ont parlé. Pas de grands discours, mais des mots forts. Ce n’était pas la première fois de la saison. Malgré les difficultés, les mauvais résultats, les problèmes externes, le vestiaire n’a jamais failli exploser. Personne n’a jamais lâché, même si c’était difficile à vivre.C’est vrai. Je suis allé les voir et il y a eu des mots. Moi, je peux tout à fait comprendre leur frustration. Ils ont envie de voir leur équipe réussir. Mais quand je discutais avec eux, je leur disais que nous aussi, on voulait gagner. On ne fait pas exprès de perdre les matchs. Et leur soutien est important. Il faut qu’ils soient derrière nous, pas contre nous. Ils veulent qu’on mouille le maillot. Mais c’est ce qu’on fait ! Seulement, parfois, il y a des moments où ça ne marche pas. Et on a continué à se battre. Ça marche : la preuve avec nos résultats actuels, même si l’équilibre reste précaire. Nous ne sommes pas encore sauvés.Là, il faut voir avec la direction, car nous n’avons pas tout compris... On apprenait des choses en lisant la presse. C’était un moment particulier. Nous n’avions rien contre Jean-Pierre Papin . Mais on ne comprenait pas pourquoi le club voulait se séparer de Cédric Daury , notre entraîneur, qui est un bon coach. On travaille bien avec lui, il est compétent. Et ce que nous avions du mal à comprendre, c’était la volonté de changer encore d’entraîneur, donc de repartir sur de nouvelles méthodes de travail, dans une période déjà délicate sportivement.On a déjà connu un changement de coach, en octobre, avec le départ de Viorel Moldovan . Malgré les difficultés sur le terrain, on savait qu’il y avait de la qualité dans le groupe. Cédric Daury , je le répète, est un bon entraîneur. Il est apprécié par le groupe. On sentait qu’avec lui, on pouvait s’en sortir. Ces histoires autour de la venue de M. Papin n’ont heureusement pas fait exploser le vestiaire. Au contraire. Je crois que cela l’a encore plus soudé.C’est un bon coach, qui a de bonnes idées, qui demandait beaucoup de rigueur sur le terrain. Mais on a un groupe relativement jeune, un des plus jeunes de Ligue 2, et peut-être que Viorel Moldovan était trop souple dans la gestion des plus jeunes. Et il a eu des problèmes avec la direction. Cédric Daury a établi des règles, imposé un cadre plus strict.Oui, comme dans tous les clubs où il y a une histoire. Je sais de quoi je parle : j’ai joué à Reims . Quand on était en Ligue 2, on nous parlait de la L1 tous les jours... C’est pareil ici. Auxerre a remporté des titres, est resté en Ligue 1 pendant plus de trente ans d’affilée, a disputé la Coupe d’Europe. Il est normal qu’il y ait une forte attente. Les gens ont envie de retrouver la Ligue 1, le très haut niveau. Mais ça ne vient pas comme ça.C’est clair. On va déjà penser à assurer le maintien. Il y a encore pas mal de points à prendre d’ici au mois de mai. Mais on a la Coupe de France . Mardi prochain, on va affronter Fréjus-Saint-Raphaël (CFA) en huitièmes de finale. Attention au piège... Et même si notre priorité est le maintien, on ne va pas se priver d’une belle aventure en Coupe, et pourquoi pas de réussir quelque chose.Sur le papier, nous sommes plutôt pas mal : il y a des joueurs d’expérience, de bons jeunes. Mais ça n’a pas pris tout de suite. On avait d’autres ambitions que de jouer le maintien. Mais cela arrive. Dans le foot, rien ne se passe toujours comme prévu...