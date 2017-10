Course-poursuite entre un entraîneur et des supporters en colère

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le foot pro en Argentine , c’est sportif.Ariel Holan, l’entraîneur du club du CA Independiente (D1 Argentine), a été menacé une fois de plus par des ultras du club. Le technicien s’est fait intercepter par une moto sur l’autoroute ce jeudi, alors qu’il était au volant de sa voiture. Un individu est ensuite entré dans son véhicule et lui a gentiment demandé l’équivalent de 2 500 euros, afin de se rendre au Paraguay pour assister à la rencontre de mercredi prochain, opposant le Nacional au CA Independiente, pour le compte du quart de finale aller de la Copa Libertadores. Naturellement, Ariel Holan ne disposait pas de cette somme sur lui, et a décidé de s’enfuir, histoire de ne pas se créer de problèmes. Une course poursuite s’est alors engagée entre le malheureux Holan et les agresseurs, jusqu’à ce que ceux-ci perdent la trace du coach. C’est déjà la troisième fois en un an que l’entraîneur subit ce genre de petites pressions. Il n’a d’ailleurs pas encore porté plainte.Le CA Independiente, qui connaît une saison délicate avec une actuelle et piètre onzième place, n’a pas non plus souhaité réagir. «» , a réagi Juan Manuel Lugones, le secrétaire exécutif de l’Agence de Prévention des Violences dans le Sport à Buenos Aires (ApreViDe).Les Argentins peuvent dormir sur leurs deux oreilles.