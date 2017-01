Coupe du monde : 48 nuances de billets

C'est acté, la Coupe du monde de football se jouera à 48 dès 2026. Pour la démocratiser, l'ouvrir aux petits pays, et concerner l'ensemble de la planète. Et par la même occasion faire grossir un peu plus la poule aux œufs d'or tout en préparant ses arrières politiques pour Gianni Infantino. On aime, ou pas...

478

« La logique de la FIFA est industrielle »

La FIFpro adoube le Mondial à 48

2026 c'est loin

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Année 1930, première Coupe du monde, en Uruguay. Treize pays répondent à l'appel, plus par compassion pour l'inventeur Jules Rimet que par réel enthousiasme. Il faut dire que pour les participants européens, comme la France ou la Yougoslavie, c'est un trajet en bateau de plus de trois semaines qui s'impose. Il s'effectue sans les petits soins aujourd'hui à disposition des stars du ballon rond, l'international français Numa Andoire se plaignant à l'époque de n'avoir pu se faire masser qu'une seule jambe pendant la traversée... Un voyage à l'arrache, comme une première édition du Mondial au format bancal : quatre groupes, le premier avec quatre équipes, les trois autres avec trois. À l'image des débuts de la Coupe du monde, à la recherche de la bonne formule jusqu'à l'édition 1998 et ses 32 participants. Loin aussi de la machine marketing et financière qu'elle est devenue sous la houlette de João Havelange puis Sepp Blatter. Depuis son intronisation comme patron de la FIFA, Gianni Infantino défendait un élargissement pour continuer d'ouvrir l'épreuve reine à l'ensemble de la planète. Certains, comme Samuel Eto'o, y avaient été de leur soutien pour porter le message du petit peuple du ballon rond. Mais qu'on ne s'y trompe pas, avant d'être un choix philanthropique, le passage à 48 relève avant tout du business.» Éditorialiste économique pour BFM Business – et aussi supporter du SC Bastia –, Emmanuel Lechypre avertit cependant : vouloir la croissance peut amener quelques désagréments. «» Passer de 32 équipes à 48 pour une phase finale de Coupe du monde, c'est donc un vrai choix stratégique, avec ses perspectives et ses risques de lasser le public. À la différence, selon le journaliste économique, qu'en passant de 64 à 80 matchs, «» . Et des droits télés en hausse dans l'escarcelle, car «La nouvelle réforme prévoit donc 48 participants, 16 groupes de 3, et des matchs à élimination directe à partir des seizièmes. Bingo pour Philippe Piat, le président de la FIFpro. «» Le syndicaliste assure que son camp «» . Notamment la perspective de ne plus voir un Zlatan Ibrahimović privé de phase finale par un Cristiano Ronaldo comme en novembre 2015 avant l'Euro. «» Avec un gain de visibilité pour les joueurs concernés, et donc la possibilité de taper dans le juteux gâteau, à savoir 1,6 milliard d'euros de revenus supplémentaires entre l'événement lui-même (environ 700 millions), les droits télé (environ 500) et les retombées marketing (environ 400) ?Tout le monde semble content, y compris Gianni Infantino lui-même qui, avec une telle mesure phare, a quasiment assuré sa réélection pour 2019 en s'octroyant les faveurs des petites fédérations. Un choix «» que n'aurait pas renié Sepp Blatter, chantre de l'ouverture sur le monde de la FIFA, mais aussi symbole de ses écarts. Celui-là même avec lequel Infantino devait assurer la rupture. Aujourd'hui, personne ne s'interroge encore sur le système des poules à trois équipes, qui poseront forcément problème tôt ou tard, avec undu RDA-Autriche de 1982 à prévoir. Il faut dire que 2026, c'est loin. «» , assure Piat. Alors que le paradoxe est pourtant là. «» , prévoit déjà Emmanuel Lechypre. La FIFA aura tout loisir de confier l'organisation à la Chine ou tout autre gros marché dont les dirigeants rêvent à haute voix, sans forcément s'inquiéter de la fréquentation des stades ou de la possibilité des supporters à faire les déplacements. «» , estime l'éditorialiste de BFM Business. Aujourd'hui à 32, dans dix ans à 48, et dans vingt-cinq ans avec 64 équipes peut-être, la Coupe du monde n'a peut-être pas encore totalement fini sa crise de croissance. Parce que l'immense produit qu'est le football n'a pas fini de développer tout son potentiel, selon l'expert : «» On en oublierait presque que le football est avant tout une passion.