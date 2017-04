Coupe des Confédérations : Turpin arbitre vidéo

0

Le 17 juin démarrera la Coupe des Confédérations en Russie Une compétition composée de huit équipes de tous les continents, avec en plus un arbitrage vidéo. Et la France est à l'honneur puisque Clément Turpin a été choisi pour arbitrer certaines rencontres. Après l'Euro et les JO en 2016, le natif d'Oulins participera ainsi à sa troisième compétition internationale.Mais ce coup-ci, l'homme aux 0,28 penalties par match n'aura pas à s'échauffer pour arbitrer, il exercera son métier depuis une camionnette. Il devra en effet juger les actions litigieuses depuis un écran.L'arbitrage 2.0.