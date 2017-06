Coup double du Zénith à la Roma

1

Le premier produit acheté, le deuxième à moitié prix.L' AS Roma a bien lancé la campagne des soldes pour cet été. Après la vente de Salah à Liverpool , le club de la Louve est en passe de céder deux autres joueurs du club : Leandro Paredes et Kostas Manolas . D'après le réputé journaliste de Sky Italia , Gianluca Di Marzio, les deux joueurs sont attendus à Saint-Pétersbourg la semaine prochaine.Le club entraîné par Eusebio Di Francesco pourrait empocher soixante-cinq millions d'euros pour la doublette. Une belle opération financière, mais qui est regrettée par les supporters romains. Ils pointent du doigt un certain manque d'ambition des dirigeants à laisser partir les meilleurs joueurs de l'effectif. L' AS Roma récupère tout de même plus de cent millions d'euros sur ce mercato d'été.Déjà, l'effet Monchi