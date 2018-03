Coup d'arrêt pour la Juve

SPAL (3-5-2) : Meret – Cionek, Vicari, Felipe – Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtić, Costa – Paloschi, Antenucci. Entraîneur : Semplici.



Juventus (4-2-3-1) : Buffon – De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah – Pjanić, Matuidi – Costa, Dybala, Sandro – Higuaín. Entraîneur : Allegri.

C'est une surprise que personne n'avait vu venir.En déplacement sur le terrain de la SPAL , relégable au coup d'envoi, la Juventus a concédé le match nul et laissé échapper deux points importants dans la course au titre. Si elle dispose de cinq points d'avance sur Naples , la Vieille Dame pourrait voir son dauphin revenir à deux unités dimanche.Il faut dire que les Turinois n'ont pas montré grand-chose, et que les locaux n'ont pas volé leur résultat. Avec une équipe pourtant très compétitive (Higuaín et Dybala devant, le duo Pjanić-Matuidi au milieu...), le leader de Serie A s'est créé très peu d'occasions franches. La meilleure étant gâchée par Sandro , dont la tentative a été déviée durant le premier quart d'heure de jeu.Le Napoli se frotte les mains.