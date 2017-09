43

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Benoît sans langue de bois.Interrogé par Benoît Costil est revenu sur les choix de Didier Deschamps . Non retenu pour les deux prochains matchs des Bleus, le gardien bordelais déclare «» et «» ce choix «» .Mais le portier de trente ans exprime également son désarroi au quotidien parisien : «» L'ancien Rennais est en concurrence avec le Parisien Alphonse Areola et le Marseillais Steve Mandanda pour suppléer le capitaine tricolore, Hugo Lloris Manquer autant de parties de cartes dans le bus, c'est un peu dur.