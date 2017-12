Costa en a « assez de s'entraîner »

107

Rangez vos tibias, Diego Costa est de retour.Interdit de recrutement depuis un an pour avoir enfreint le règlement sur les transferts de mineurs, l' Atlético de Madrid sera officiellement libéré de sa sanction le 1janvier 2018. Mais lesn'ont pas attendu de sabrer le champagne pour présenter leurs nouvelles recrues, à savoir Diego Costa et Vitolo . Si l'ailier espagnol avait été prêté à Las Palmas durant la première partie de saison pour contourner les règles de l'interdiction de recruter, l'ancien buteur de Chelsea , lui, a passé les quatre derniers mois à s'entraîner avec le groupe de Diego Simeone Venu saluer les 20 000 supporters de l' Atlético présents au Wanda Metropolitano, Diego Costa a par la suite confié son envie de retrouver la compétition : «Pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes. Moins pour celui de Kevin Gameiro