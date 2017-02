Correa délivre Séville

0

Las Palmas 0-1 Séville

C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant.Alors que son équipe de Séville se faisait dominer par Las Palmas Jorge Sampaoli change sa ligne d'attaque et sa tactique. Au revoir Ben Yedder et Franco Vazquez, et bonjour Joaquin Correa et Stevan Jovetić. Bien vu, trois minutes plus tard, sur un long ballon aérien, Iborra, lui aussi rentré en jeu quelques minutes auparavant, dévie le cuir de la tête en profondeur pour Joaquin Correa. Serein, l'attaquant argentin pénètre dans la surface, fixe Javi Varas , et met le ballon au fond des filets.Si Jorge Sampaoli peut se vanter de son coaching gagnant, il peut aussi remercier son gardien de but, et capitaine d'un soir, Sergio Rico . Le portier espagnol a été tout simplement énorme et a écœuré les attaquants de Las Palmas en stoppant toutes leurs tentatives. Chauffé par une première parade sur Roque Mesa (6), Sergio Ricao a été impeccable face à David Simon (53) ou encore Kevin-Prince Boateng (59). Auteur du raté de l'année pour son premier match avec Las Palmas , Jesé s'est bien repris face à Séville. Très en jambes, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a beaucoup tenté mais ne s'est pas montré très efficace et a, lui aussi, buté sur un Sergio Rico de gala.Après un nul et une défaite sur leurs deux derniers matchs, Sévile retrouve le gout de la victoire et conforte sa troisième place au classement à deux petits points du Barça , second.