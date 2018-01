Cornet propulse Lyon en seizièmes

927

Nancy (4-3-3) : Chernik - Cetout, Yahia, Badila, Muratori - Abergel, Ba (Pedretti, 82e), Bassi - Robic (Khayat, 84e), Dembélé (Barka, 61e), Nordin. Entraîneur : Vincent Hognon.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Tete (Rafael, 84e), Marcelo, Morel, Marçal - Tousart, Aouar (Ndombele, 81e) - Cornet, Fekir, Memphis - Gouiri (Maolida, 72e). Entraîneur : Bruno Génésio.

Qualité filtre.Les supporters lyonnais attendaient Fekir ou Memphis, ils ont vu Maxwel Cornet s'avancer pour frapper le coup franc de la gagne au bout du temps additionnel. Et, visiblement, l'ancien Messin a bien fait de croire en lui, puisque sa minasse du gauche s'en va trouer le filet de Sergey Chernik (2-3, 90+5). Jean-Michel Aulas et le peuple lyonnais peuvent souffler.Pourtant, à la lecture de la composition alignée par Pep Génésio et à la suite du début de match des Lyonnais, rien ne laissait présager que les potes d'Amine Gouiri, titulaire pour la première fois avec l'OL, allaient souffrir jusqu'au bout. Plus entreprenant, plus technique, plus fort, l'Olympique lyonnais bouge des Nancéiens timorés et ouvre logiquement le score sur une frappe bien molle du droit de Nabil Fekir (0-1, 25).Alors que les protégés de Jean-Michel Aulas semblent gérer parfaitement la rencontre, tout va basculer en cinq minutes. Meilleur Nancéien du match, Anthony Robic profite de la générosité du corps arbitral pour égaliser sur penalty (1-1, 71), avant qu'Arnaud Nordin ne fasse gueuler Marcel-Picot (2-1, 75). Touchés, mais absolument pas coulés, les Lyonnais reprennent leur marche en avant et Marcelo jette un premier froid en reprenant une tête de Maxwel Cornet (2-2, 87), qui se chargera lui-même d'allumer la climatisation et d'envoyer l'OL en seizièmes de finale.