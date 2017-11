Corinthians sacré champion du Brésil

Parabéns @Corinthians! Você é gigante como sua história! #Hep7aDeRespeito #VaiCorinthians #Corinthians #AFielÉFoda Une publication partagée par Ronaldo (@ronaldo) le 15 Nov. 2017 à 18h58 PST

Corinthians au septième ciel.Après sa victoire sur Fluminense dans la nuit de mercredi à jeudi (3-1), le SC Corithians ne peut plus être rejoint par son dauphin, Grêmio, et s’adjuge donc un septième titre de champion du Brésil. Alors qu’ils étaient menés dès la deuxième minute de jeu suite à l’ouverture du score de Henrique, les néo-champions ont sorti la boîte à gifle en seconde période, avec un doublé de Jô et une réalisation de Jadson. Nettement suffisant pour devenir le troisième club brésilien le plus titré, derrière Palmeiras et Santos, qui ont respectivement enlevé neuf et huit trophées. Suffisant, également, pour s’offrir une photo souvenir avec Ronaldo Que demander de plus ?