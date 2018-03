1

Chute dans le prologue.Actuellement aux États-Unis dans le cadre de la She Believes Cup, les Bleues ont entamé leur tournoi – dont elles sont détentrices du titre – de la plus mauvaise des manières. Ce jeudi, face à l' Angleterre , les partenaires d'Amandine Henry ont reçu une véritable gifle (4-1). Le score était déjà de 3-0 à la mi-temps et il aura fallu un timide but de Gaëtane Thiney dans le dernier quart d'heure pour sauver l'honneur.Une défaite qui a particulièrement fait grincer la sélectionneuse nationale Corinne Diacre : «, a-t-elle commenté au micro d'Infosport +.Attention : 2019, c'est déjà demain.