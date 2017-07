Corentin Jean définitivement Toulousain

1

Ça y est, c'est fait : Corentin Jean est définitivement toulousain. Dans les tiroirs depuis mars et les déclarations du joueur qui voulait rester à Toulouse, le transfert de l'ex-Monégasque est enfin acté. Le TFC a confirmé la signature de l'ailier, prêté aux Violets depuis janvier.En seize matchs dans la ville rose, Jean n'a inscrit qu'un but et délivré deux passes décisives, mais est devenu un élément clé du dispositif de Dupraz. Si la somme du transfert n'a pas fuité, l'ancien tTroyen s'est engagé pour quatre ans avec Toulouse. Histoire d'enfin faire décoller sa carrière, lui qui aura 22 ans le 15 juillet.Pendant ce temps-là, Nicolas Maurice-Belay est à l'essai chez les Violets.