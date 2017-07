Corchia quitte Lille pour Séville

Une nouvelle aventure commence 🇪🇸 Merci à tous 🙏🏼 pic.twitter.com/upVgvrZvJG — Sébastien Corchia (@SebCorchiaOff) 13 juillet 2017

Tout le monde est content. Sébastien Corchia avait déclaré ne pas vouloir rester au LOSC version Bielsa, qui lui-même avait fait comprendre qu'il ne comptait pas sur le défenseur français. Le départ de l'ancien sochalien était donc inévitable, et vient d'être officialisé. L'international français a choisi le FC Séville , qui a déboursé plus de cinq millions d'euros pour s'offrir ses services.Un contrat de quatre ans attendait le joueur formé au Mans en Andalousie. À 26 ans, Corchia connaît ainsi sa première expérience à l'étranger après avoir été un temps courtisé par le Bayern lors de son époque sochalienne. Arrivé au LOSC en 2014, il y a disputé 128 matchs et s'est vite imposé comme l'homme clé des Dogues. Les Lillois ne sont pour autant pas dépourvus, puisque son remplaçant a déjà signé au club en la personne de Kévin Malcuit » , aurait déclaré Bielsa.