Coquelin et Valence ont trouvé un accord

Nouvelle aventure pour Coquelin.Selon les informations de RMC Sport, Francis Coquelin a trouvé un accord avec Valence. Le joueur d'Arsenal devrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le club espagnol. Arsenal et Valence sont toujours en négociation, mais le transfert devrait être officialisé dans les prochaines 24 heures. West Ham était également dans la course pour s'offrir les services du milieu de terrain.Cette saison, Coquelin manquait de gaz pour alimenter le canon rouge anglais. Le Français a disputé seulement sept matchs de Premier League, un seul comme titulaire.