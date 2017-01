Copains comme Sansone et Soriano

Le sous marin jaune continue d'impressionner en Espagne, comme le démontre ce grand match disputé dimanche face au Barça. Grâce à deux joueurs aux mêmes origines, une histoire de vie similaire et les mêmes goûts culinaires...

Par Antonio Moschella

À la quatrième minute de la deuxième mi-temps de Villarreal-Barcelone, Roberto Soriano récupère un ballon en défense avant d’entamer une action parfaitement finalisée par son coéquipier et ami Nicola Sansone, qui réussit à battre Ter Stegen d'une magistrale frappe croisée. Finalement, Leo Messi trouve le but de l'égalisation définitive, mais cette action démontre véritablement la grande connexion entre Soriano et Sansone, devenue en quelques mois essentielle au jeu de Villarreal. Arrivés en été comme deux paris, les Italiens sont désormais titulaires irremplaçables dans le onze entraîné par Victor Escribá, les deux joueurs les plus utilisés (25) de toute l’équipe jusqu'à maintenant. Cette connexion a des racines très profondes qui viennent du sud de l’Italie pour grandir finalement en Allemagne, leur lieu de naissance.» , se souvient Sansone, qui avait pris du temps avant de formaliser son transfert en Espagne. Nés en Allemagne au sein de deux familles d’immigrants venus de la Campanie, les petits Roberto et Nicola vivent dans un contexte bilingue depuis toujours : ils parlent un dialecte napolitain à la maison et l’allemand à l’école. Ils se rencontrent en 2009 au Bayern, où ils partagent le vestiaire de l’équipe U19 et, pour ne pas se faire comprendre par les autres, ils utilisent ce langage aussi informel que familial. C’est le début d’une belle amitié qui se déroule sur et en dehors du rectangle vert, jusqu'au transfert de Soriano à la Sampdoria l’année suivante. Sept ans après cette séparation, l’offre de Villarreal permet donc aux deux potes de se rejoindre et de former un tandem très efficace et rentable, stimulé par le football offensif de l’équipe espagnole. «» , décrypte Sansone, qui en est maintenant à huit buts en Liga, record personnel en carrière pour un joueur qui avait, jusqu'ici, toujours évolué sur les côtés.» , précise Soriano, qui affirme avec un sourire que «(au four de bois, ndlr)» La connexion entre les deux révélations du sous-marin jaune a donc la saveur de la pizza, mais aussi celle du café, un nectar dont Sansone est dépendant, comme tous les gens du Sud et qu’il se fait apporter par ses potes italiens, puisque «» Nicola et Roberto ont d’ailleurs rapidement créé un petit coin de Campanie en Espagne, et leur bonheur se reflète dans leurs excellentes performances sur le terrain, où ils parlent également la même langue. «» , avoue Soriano pendant qu’une télé locale pose des questions à Sansone après un match. En italien en revanche, il ferait bien de rappeler à Giampiero Ventura que lapeut aussi compter sur eux, surtout pour le match décisif de septembre contre laen Espagne. Car les espions sont souvent les meilleurs alliés d'un général, même s'ils parlent un dialecte ou une langue étrangère...