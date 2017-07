Contrôle judiciaire levé pour Benzema

NG

Cette fois, ça sent bon pour Karim Benzema . Après plusieurs mois de galère,révèle mercredi matin que le contrôle judiciaire de l'international français a été levé. Cette décision lui a été signifiée le 24 juillet dernier par le juge d'instruction Étienne Lesaux, aux manettes du dossier de l'affaire de la. Cette mesure préventive courait depuis le 5 novembre 2015, date de la mise en examen de l'attaquant du Real et portait notamment sur l'interdiction pour Benzema de revoir son pote d'enfance, Karim Zenati, également cité dans l'affaire.Une partie du contrôle judiciaire avait déjà été levée en février dernier mais voilà désormais Karim Benzema de plus en plus libre. Pour rappel, le 11 juillet, la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait validé l'enquête en décembre et demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de statuer à nouveau.Ouf, enfin.