Contre Toulouse, Neymar n'a pas...

Pour sa première au Parc, Neymar Jr a tout fait à Toulouse : marquer deux buts, donner deux passes décisives, provoquer un penalty, taper les poteaux, faire kiffer tous les amoureux du foot. Tout ? Presque. Car il n'a pas...

"Por la cheminée" 😅Félicitations à #Neymar, homme du match de #PSGTFC ! (Et merci pour ce moment culte Laurent Paganelli) 🏆 pic.twitter.com/pCcgEQyj9J — Canal Football Club (@CanalFootClub) 20 août 2017

Vidéo

À l'envers et contre tous. pic.twitter.com/ENDj0qhQBv — Society Magazine (@SocietyOfficiel) 15 août 2017

Merlux : "la mascotte de #Londres2017 est un exemple pour moi" pic.twitter.com/dDve6MQf3Z — Christian Bourpiff (@CBourpiff) 13 août 2017

On his home debut, Neymar showed the world why his €222m transfer fee will prove to be a bargain. Electric.pic.twitter.com/NojMfpik2B — EiF (@EiF_Highlights) 20 août 2017

Par Eric Carpentier

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... planté un triplé au Parc. Mevlut Erding, si.... remporté son 5e titre mondial. Camille Lacourt, si.... donné une passe décisive à Mbappé. Pas encore.... ni à Lucas . Mais ça...... percé le secret des pyramides.... traduit le... eu besoin d'être remplacé pour prendre son ovation.... arrêté de jouer à la 87e.... qualifié son club pour les quarts de finale de Ligue des Champions.... peint la Joconde avec les pieds : il n'avait pas de pinceaux.... respecté Corentin Jean ... ni toute la défense toulousaine.... eu besoin de se laisser pousser la barbe pour être le mec le plusde Paris. Ou de se la raser, on ne sait plus trop.... célébré ses buts n'importe comment....... été approché par. Pas encore.... attendu pour se poser en patron.... tracé les lignes.... palpé à l'entrée.... servi les hot-dogs.... ramassé les balles.... annoncé les changements.... passé le match sur un petit tabouret, dos au jeu.... compris Paganelli....... changé.... inversé la courbe du chômage.... allongé l'espérance de vie.... calmé Kim Jong Un et Donald Trump.... ou peut-être que si.... remplacé le Viagra.... ou peut-être que si.... sauvé le monde. Mais c'est tout comme.... convaincu votre boulangère qui pense que «» .... mis un doublé en finale de Coupe du Monde et gagné deux Ligue des Champions d'affilée. N'est pas Dieu qui veut.... libéré Loup Bureau.... mis une olive à Conor McGregor. Courageux, mais pas téméraire.... marqué un but de plus de 50 mètres de son mauvais pied.... fait le boulot d'Areola.... retrouvé le MH370.... ni Xavier Dupont de Ligonnès.... fait gagner le RC Lens ... été en retard pour sonparisien. Neymar Junior > Lil Wayne.... rencontré les crampons de Yannick Cahuzac ... donc il pourra recommencer au prochain match.... touché trois fois les poteaux. Alors que Leo, si !... été suspendu cinq matchs. Alors que Cricri, si !... manqué un penalty à la 96e.... dansé le Mia.mon frère.... perdu contre Nick Kyrgios.... été aussi improbable que la mascotte des mondiaux d'athlétisme.... résolu l'affaire du Petit Grégory.... fait tout ça, vraiment ? Bah si.... rangé en partant.