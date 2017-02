Conte veut que John Terry soulève la FA Cup

0

Un dernier hommage avant leEn championnat, il joue très peu, mais en FA Cup, John Terry a tout joué pour l'instant. Le défenseur emblématique desse fait vieux et n'a plus trop les faveurs de son coach Antonio Conte en championnat, mais l'Italien a visiblement beaucoup d'estime pour son vieux briscard. «Wolves» , a déclaré le coach desÀ la question : «» , Conte a répondu qu'il signerait à deux mains, tout en rappelant que le chemin était encore long. Chelsea devra en effet battre Manchester United au tour suivant, afin de décrocher une place en demi-finales.Même si aucune annonce officielle n'a été faite, le séjour de John Terry Chelsea semble toucher à sa fin cette saison : son contrat expire en juin et, au vu de son temps de jeu cette saison, on le voit mal s'éterniser encore à Stamford Bridge.