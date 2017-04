Conte : « Tottenham est actuellement la meilleure équipe »

1

La classe à l'italienne.Il y a encore quelques semaines, la Premier League était promise à Chelsea , les Londoniens comptaient dix points d'avance sur un peloton emmené par Tottenham et personne ne semblait en mesure de rattraper les. Sauf que depuis, lessont revenus à quatre points, enchaînant les succès convaincants, à l'image de leurs deux dernières rencontres remportées 4-0, tandis que Chelsea a subi deux revers, à domicile contre Crystal Palace (1-2) et ce week-end à Old Trafford (2-0) Revenu sur cette défaite face aux, l'entraîneur italien en a assumé la responsabilité : «Concernant la course au titre, l'ancien de la Juventus la joue modeste : «» Pour rappel, Tottenham n'a plus été champion depuis 1961.Un discours humble du coach italien, mais aussi une manière habile de mettre la pression sur les