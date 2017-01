Conte : « Je fais confiance à 100% à Diego »

0

Ce n'était donc qu'un petit tumulte, un léger brouillard éphémère, qui est venu assombrir le ciel bleu surplombant la relation entre Antonio Conte et Diego Costa Il y a une semaine, le rythme cardiaque des fans de Chelsea s'était subitement accéléré en apprenant que Diego Costa, leur meilleur buteur, ne s'était pas rendu à l'entraînement et qu'il était annoncé en partance vers la Chine . Mais lespeuvent se rassurer : tout semble désormais être rentré dans l'ordre.Avant le match contre Hull City , ce dimanche, Antonio Conte n'a pas hésité à couvrir de louanges son attaquant espagnol : «Et l'attaquant n'est pas le seul a avoir gagné la confiance de l'Italien, le coach de Chelsea compte aussi sur le public de Stamford Bridge: «Comme quoi, il y a de l'espoir pour Dimitri Payet . Ne reste plus qu'à prétexter une blessure.