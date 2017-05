Conte clément sur l'arbitrage

AA

La classe à l'Italienne.Samedi, Arsenal s'est imposé face à Chelsea lors de la finale de Coupe d'Angleterre. Une victoire 2-1 desmalgré tout entachée d'une faute de main d' Alexis Sanchez sur son but. Et alors que n'importe quel entraineur aurait blâmé l'arbitre, Antonio Conte lui, s'est montré plus clément en nuançant ses propos.En effet, l'entraîneur des, forcément déçu de l'arbitrage, n'a pas caché sa déception, mais a su faire preuve de délicatesse : «» a déclaré l'homme de 47 ans en conférence de presse.Toujours plus facile de digérer une défaite en finale quand on a été sacré champion d'Angleterre quelques jours plus tôt.