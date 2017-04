Confodrama

Le couperet est tombé : la LFP a officialisé hier le futur naming qu’elle apposera à sa L1 pour les trois prochaines saisons. Et apparemment, « il ne tient qu’à vous d’en profiter » …

1

« 90% des Français résident aujourd’hui à moins de vingt minutes d’un magasin Conforama »

Calzone et contreplaqué

Par Paul Bemer

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il était un peu plus de 18h, et la France achevait sa journée de labeur, était bloquée dans les transports ou s’occupait de sa progéniture. Prise entre deux demi-finales potentielles en coupes d’Europe, elle n’était pas prête. Pourtant, dans sa radio, sa télé ou sur l’écran de son smartphone, une annonce façon Kamoulox : «» . Entre sourire et consternation, la France s’est alors posée cette question : «Oui, sérieusement. Et c’est Didier Quillot en personne qui a refroidi tout le monde dans un communiqué surréaliste posté sur le site de la LFP : «» . Voilà pour le mot du directeur général exécutif. Du gagnant-gagnant alors.Sauf que plus haut, il y a écrit autre chose. Et là, c’est tout le monde qui perd : «» Ce qui nous fait une belle jambe. Contre environ dix millions d’euros par an, il n’y a donc plus aucune gène à consommer un Nancy -Sainté dans un salon hommage aux vitrines du. Le tout sans Philippe Risoli en speaker pour faire passer la pilule. Mais ça, la Ligue n’y pense même pas, trop occupée qu’elle est à arrondir les canapés d’angle : «Justement, c’est bien ça le souci. En un an, ça fait beaucoup. Beaucoup trop. Et cet empressement, couplé au choix des marques, passe pour une course à la quantité au détriment de la qualité. Un arrière goût de «» , qui donne la pâteuse. Certes, le débat franco-français sur leest usé depuis bien longtemps. Le terme et son application sont déjà rentrés dans nos mœurs via des stades ou infrastructures de nos clubs. La MMArena du Mans, l’Allianz Riviera de Nice, le Matmut Atlantique des Girondins, l’Orange Vélodrome de Marseille ou le Centre d’entrainement Ooredoo du PSG par exemple, ont déjà largement défriché le terrain de la vente d’âmes sans pour autant déclencher la frénésie générale. Mais là, pour le coup, cette décision nous concerne tous. Et même en observant ce nouveau logo avec beaucoup de bienveillance - ce qui est difficile -, «» , c’estet ça sonne faux à l’international. Point barre. En tout cas plus que «» , «» , «» , «» ou même «» , arguent certains.Se pose alors la question du standing d’une marque : un magasin d’ameublement est-il fondamentalement moins classe qu’une banque, une marque de bière ou une compagnie de télécoms ? Étendre cette réflexion à notre Hexagone pourrait donner des résultats comme «» , «» ou, soyons fous, «» . Voire, pire, «» si Aulas donne son avis. La réponse est donc clairement non. Et si le tollé est unanime, c’est peut-être à cause de l’image que renvoie le nouveau patronyme de nos compétitions nationales. Outre le fait que ces marques appartiennent à des groupes étrangers, Domino’s Pizza et Conforama, c’est le football de salon. Celui qui, seul ou entre potes, ne va plus au stade et se satisfait d’une Hawaïenne-Jambon dans son fauteuil simili cuir pendant que madame sort avec ses copines. Le foot qui attire le mot «» . Celui qui mène vers l’Orange e-Ligue 1, en somme. Le côté obscur. Renfermé sur lui-même. Comme si, chez nous, le marché potentiel – pour parler comme les décideurs - n’était en fait pas aussi large que la ferveur d’une Coupe du Monde ou d’un Euro tend à le laisser croire un an sur deux. Comme si notre football domestique ne jouait pas dans la même cour que ses concurrents. Une forme de désaveu, pour ainsi dire.Sans parler de la prochaine étape. Si l’on regarde outre Atlantique, d’où vient le mal, leest omniprésent. Partout, tout le temps. Des arènes aux ralentis, en passant par les analyses des consultants, tout est siglé, brandé, marketé. Forcément, on se dit que d’ici à ce que la Ligue 1 Conforama nous offre la superloupe Nikon et des stats Casio pendant la mi-temps Ben & Nuts, il n’y a désormais plus qu’un petit saut de pub. Avec un brin de mauvaise foi, on pourrait y voir aussi un prolongement du combat que mène la LFP contre certaines tribunes du pays. Un joli pied de nez aux groupes ultras, du genre : «» . Mais c’est une ligne jaune que nous de franchirons pas. En revanche, avec un brin de lucidité, on pourrait surtout se dire que le timing choisi par la Ligue est tout sauf anodin. Après tout, ce n’est pas comme si, quelques heures plus tôt, elle venait d’annoncer que l’assistance vidéo serait utilisée pour les barrages d’accession en L1. En politique, on appelle ça un écran de fumée. Pas sûr qu’ils en vendent chez Conforama.