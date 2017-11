Concours de surplace en L2

Avec le partage des points entre Reims et le Paris FC, la défaite de Nîmes à Sochaux et le nul de l’AC Ajaccio à Nancy, c’est le statu quo en Ligue 2 à l’issue de ces huit premiers matchs du vendredi soir. Le neuvième, le derby breton entre Lorient et Brest, a du coup des allures de tournant pour les Merlus qui peuvent se replacer à la deuxième place du classement en cas de victoire.

7

L’analyse définitive de la journée : Lorient a un très beau coup à jouer

Vous avez raté

La question bête de la soirée : ils jouent aussi en L2, l’OL ?

L’image de la soirée

L’homme de la soirée : Redouane Kerrouche

Les charts

Top 3

Tony Mauricio. Le premier doublé de la soirée est pour le Valenciennois, son équipe l’emportant 3-1 sur la pelouse de Bourg-Péronnas, qui avait pourtant ouvert la marque. Mauricio et le VAFC permettent au nouvel entraîneur Réginald Ray de connaître son premier succès depuis son intronisation.

Ryad Nouri. Autre double buteur de la soirée, le joueur de l’ACA permet à son équipe d’obtenir un nul assez inespéré de son déplacement à Nancy. L’ASNL croyait pourtant avoir fait le boulot en première période, grâce notamment à un très bon Amine Bassi, mais les Corses ne lâchent rien cette saison. Wissa, Gimbert et donc Noury : Ajaccio possède un sacré potentiel offensif.

Maxence Prévot. Belle performance pour Sochaux, victorieux sur son terrain des redoutables Nîmois. Le mérite en revient aux deux buteurs Alphonse et Kalulu, mais aussi au gardien Prévot, qui sort l’arrêt réflexe qui va bien dans les dernières minutes devant Bozok, à la suite d'une frappe de Vlachodimos ayant heurté le poteau. Un peu de réussite, un peu de talent, beaucoup de bonheur.





Flop 3

Zacharie Boucher. Si Prévot a été en vaine, ça n’a pas été le cas de tous les portiers lors de cette 15e journée. Auxerre s’incline 1-0 à Clermont sur un unique but de l’entrant Honorat, qui profite de contres favorables et d’une présence bien trop faible de Boucher dans sa surface pour forcer la victoire des siens. L’AJA traîne toujours sa peine dans le bas de tableau...

Axel Kacou. Le poste de gardien de but est cruel. Une nouvelle preuve avec Axel Kacou le Tourangeau qui manque complètement sa prise de balle sur la frappe pourtant pas si vicieuse de Samnick. Pas très flamboyant ce vendredi soir, Châteauroux s’en contente et l’emporte 1-0 face à des Tourangeaux qui n’y arrivent décidément pas.

Thomas Delaine. Le csc qui fait mal. Très en jambes jusque-là, le pauvre Delaine dévisse son dégagement sur le corner de Rigonato et offre l’égalisation à Reims. Le latéral du Paris FC a même failli tromper une deuxième fois De Marconnay quelques minutes plus tard en se jetant désespérément dans les pieds de Chavarría sur un contre rémois...



Ils l’ont dit

Il ne faut pas se cacher : on peut rivaliser avec tout le monde et nous avons montré qu'on pouvait battre les meilleurs. » Peter Zeidler n’est pas là pour jouer à cache-cache, il a de l’ambition. Désormais 8e avec quatre succès sur les cinq dernières journées, Sochaux force l’entrée du club des prétendants à la montée. Prochain match vendredi prochain à Brest.



Les joueurs sont enfin récompensés ! Je crois en cette équipe. Il faut garder de l'humilité ce soir, nous ne sommes pas plus forts qu'hier. » Manu Da Costa, le coach de Quevilly, est soulagé : son équipe met fin à une série de sept défaites de rang en championnat.



La stat inutile

71. L’âge cumulé du passeur Damien Perquis, 33 ans, et du buteur Jérémie Bréchet, 38 ans, sur le but inscrit par le Gazélec Ajaccio en première période devant son public. Une équipe dans laquelle figurait également au coup d’envoi Steeve Elana, 37 balais. Vieux et bons, les Corses d’adoption.





Le derby breton Lorient face à Brest : c’est l’affiche du samedi après-midi en cette 15journée de L2, et les Morbihannais ont une très belle carte à jouer. Ils ont pu assister ce soir au nul de Reims le leader, à la défaite de Nîmes son dauphin et au nul d’Ajaccio qui complète ce podium provisoire. Paris FC et Le Havre faisant également du surplace, seul Clermont en profite pour se replacer en haut de tableau à la cinquième place, juste derrière... Lorient . En cas de victoire face aux Brestois, les hommes de Landreau peuvent se replacer seuls seconds du classement, à trois longueurs seulement de Reims . C’est ce qui s’appelle un tournant, de préférence à bien négocier.Le leader face au cinquième : en même temps, avec une telle affiche, il fallait s’attendre à avoir une belle rencontre sur la pelouse de Delaune. Et de fait, il y a eu un vrai bon match de football entre Reims et le Paris FC , confrontation de haut de tableau au rythme soutenu, après une petite demi-heure de mise en route pour les deux équipes. Si Redouane Kerrouche est parvenu à ouvrir le score pour les visiteurs avant l’heure de jeu, Reims est parvenu à revenir au score moins d’un quart d’heure après grâce au csc de Delaine sur un corner de l’inévitable Diego Rigonato. Un nul qui peut satisfaire les deux parties, les Champenois conservant leur avance en tête de la L2 et Paris FC restant au contact des premières places.L’OL partout, l’ennui nulle part. Les supporters lyonnais n’ont pas à attendre que leur équipe favorite joue, ils peuvent aussi admirer joueurs et anciens joueurs du club avec l’équipe de France , mais aussi grâce aux actuels prêtés en L2. Et ils brillent, les petits jeunes, dans l’antichambre de l’élite, avec encore deux buteurs à signaler ce vendredi soir : Jean-Philippe Mateta pour Le Havre et Aldo Kalulu pour Sochaux . La pouponnière des Gones se porte comme un charme.Il est de retour ! Suspendu 10 matchs après son gros pétage de plomb à Brest fin août, Geoffrey Jourdren a purgé ce qu’il avait à purger, prêt pour un nouveau départ avec son nouveau club. L’école de la seconde chance se trouve en Lorraine, même si l’ancien Montpelliérain a mal bouché son angle pour le premier but de Nouri en seconde période, avant de voir l’ AC Ajaccio revenir à 2-2 finalement.Attention pépite ! Le joueur du Paris FC Redouane Kerrouche inscrit à Reims le troisième but de la saison pour l’ouverture du score à Delaune. Une merveille de but : les passements de jambes qui vont bien pour éliminer un premier vis-à-vis, la conduite de balle sûre pour écarter le second et la frappe, soudaine, pour un ballon qui va se loger pleine lucarne., bientôt en équipe d’ Algérie ? Grosse révélation de la saison en tout cas en L2 pour ce joueur qui aurait dû évoluer en National avec son équipe. Comme quoi, ça va vite dans le football...