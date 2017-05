Conceição veut quitter Nantes

PD

Il veut quitter le nid.Après avoir prolongé jusqu'en 2020, Sergio Conceição souhaiterait quitter le FC Nantes. L'homme qui a porté les Canaris de la 19à la 7place de Ligue 1 en six mois l'a confirmé à son président, Waldemar Kita, qui ne cache pas sa stupéfaction dans les colonnes de: «» Un coup dur pour le président nantais, qui avait prévu de sortir le chéquier pour redonner de l'ambition au FCN, grâce à son entraîneur portugais.Courtisé par le FC Porto depuis plus d'une semaine, Conceição était resté étonnamment silencieux face aux appels du pied d'un club qu'il a connu en tant que joueur (1996-1998/2004). Mais les sirènes dessont bien trop envoûtantes pour un ancien dragon bleu, et l'idée d'un retour au pays séduit le technicien. Dernier obstacle, la clause libératoire fixée par Waldemar Kita à quinze millions d'euros, une somme jugée trop conséquente par le FC Porto.Et il Kita Nantes...