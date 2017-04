Conceição prolonge jusqu'en 2020

1

Sans le travail de Réné Girard, tout ceci n'aurait pas eu lieu. Les Nantais sont venus à bout de Lorient samedi soir (1-0) en Ligue 1 , mais l'essentiel était ailleurs pour les supporters canaris. Leur nouvelle idole, Sergio Conceição, a prolongé son contrat de deux ans, jusqu'en 2020.Arrivé en décembre dernier, l'entraîneur portugais a réussi une remontée spectaculaire avec Nantes en championnat, passant de la 19à la 8place. Au-delà du simple résultat, Conceição séduit par son tempérament volcanique et le jeu déployé par son équipe. L'ancien joueur de la Lazio est devenu en l'espace de quelques mois la personnalité la plus importante du club, son parcours et la passion qu'il suscite à Nantes rappellent le passage d'un certain Marcelo Bielsa à l'OM...Et dire que dans quelques mois, on sera impatients de voir un match entre Nantes et Lille.